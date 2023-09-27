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Новости 16:35

Отреставрированный заяц Арсений вернется к Иоанновскому мосту

фото ЗакС политика Отреставрированный заяц Арсений вернется к Иоанновскому мосту

Заяц Арсений вернется к Иоанновскому мосту, где он просидел уже 20 лет, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Один из символов Петропавловской крепости сотрудники ГБУ "Мостотрест" вернут на место в пятницу, 29 сентября. На это место ее установили 20 лет назад к 300-летию города.

Месяц назад специалисты обследовали сваи моста и заметили, что у зайца рядом с мостом на ухе имеется трещина, поэтому фигурку демонтировали и отправили на ремонт.

Сотрудники "Мостотреста" очистили Арсения от остатков краски, заварили трещину и заново окрасили. Чтобы памятник не деформировался от перепада температур, во время сварки зайца нагревали и укутывали в специальный плед.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»


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