На Преображенской площади со здания генконсульства Финляндии сняли флаги и герб

Со здания генерального консульства Финляндии на Преображенской площади в Петербурге сняли флаги страны и Евросоюза, об этом 27 сентября сообщили в социальных сетях консульства.

"На этой неделе, 100 лет после своего основания Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге на Преображенской площади прекращает свою деятельность", – сказано в сообщении генконсульства в соцсетях.

Окончательно свою работу консульство прекратит 1 октября — в день, когда оно и было основано. Теперь единственным представительством Финляндии в России будет московское посольство.

Фото: Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, Мария Истомина