Кабмину дали неделю на план улучшения ситуации с медизделиями для диабетиков

Президент Владимир Путин, комментируя проблему нехватки медицинских изделий для диабетиков, поручил Минздраву заняться мерами ее преодоления. На продумывание плана действий у главы министерства Михаила Мурашко есть одна неделя, после чего он должен будет представить отчет.

"Передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства посоветовал профильным чиновникам учесть информацию, собранную "Народным фронтом". По сведениям последнего, в стране все труднее достать устройства непрерывного мониторинга глюкозы.

фото: kremlin.ru