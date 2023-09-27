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Новости 18:53

Кабмину дали неделю на план улучшения ситуации с медизделиями для диабетиков

фото ЗакС политика Кабмину дали неделю на план улучшения ситуации с медизделиями для диабетиков

Президент Владимир Путин, комментируя проблему нехватки медицинских изделий для диабетиков, поручил Минздраву заняться мерами ее преодоления. На продумывание плана действий у главы министерства Михаила Мурашко есть одна неделя, после чего он должен будет представить отчет.

"Передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства посоветовал профильным чиновникам учесть информацию, собранную "Народным фронтом". По сведениям последнего, в стране все труднее достать устройства непрерывного мониторинга глюкозы.

фото: kremlin.ru


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