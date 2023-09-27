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В Ленобласти возобновит работу автобусный маршрут Вознесенье – Санкт-Петербург

фото ЗакС политика В Ленобласти возобновит работу автобусный маршрут Вознесенье – Санкт-Петербург

В Ленинградской области снова заработает самый длинный в регионе маршрут, соединяющий поселок Вознесенье и центр Петербурга, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе администрации области.

"Восстановлено транспортное сообщение Вознесенья с Санкт-Петербургом. Теперь местные жители могут с комфортом добраться до соседнего субъекта на автобусе большого класса 2023 года выпуска, в котором 55 посадочных мест. Длина маршрута №895 составляет 359 км. Это самый длинный автобусный маршрут в Ленинградской области", – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Помимо начальной и конечной остановок, автобус заедет в Подпорожье, Лодейное Поле и Сясьстрое. 

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области


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