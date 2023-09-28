Справороссы внесут в Думу проект о лишении свободы за порчу железнодорожных путей

Члены фракции "Справедливая Россия — За правду" со своим лидером Сергеем Мироновым во главе внесут на рассмотрение парламента законопроект о лишении свободы за порчу транспортной инфраструктуры в период ведения боевых действий, передает 28 сентября ТАСС. Максимальный срок наказания за это может составить 20 лет.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью Уголовного кодекса о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). Как заявил агентству Миронов, в 2023 году в России участились случаи повреждения железнодорожных путей для подрыва обороноспособности и экономической безопасности страны. Дела по этим эпизодам возбуждаются по статье 267 УК РФ или же по статье 281 УК РФ ("Диверсия").

Предложенный законопроект дополняет статью 267 УК РФ положением о том, что лица, совершившие атаки на транспортную инфраструктуру в интересах иностранного государства в период военного положения, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Фото: ЗАКС.Ру