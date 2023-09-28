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Новости 11:12

Владельцы офисной и торговой недвижимости Петербурга обратились к Путину

фото ЗакС политика Владельцы офисной и торговой недвижимости Петербурга обратились к Путину

К президенту России Владимиру Путину обратились владельцы торговой и офисной недвижимости с просьбой вмешаться в ситуацию с кадастровой оценкой в Петербурге, об этом 27 сентября написали РБК.

Также руководители коммерческой недвижимости написали обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову и попросили не утверждать новый отчет о кадастровой оценке. По мнению предпринимателей, это допустит рост налоговых платежей.

Обращение подписали руководители компаний "Адамант", "Империя", "Теорема" и другие директора петербургских ТЦ, которые входят в Fort Group.

По словам руководителей компаний, кадастровая стоимость изменилась непропорционально, и подорожание коснулось объектов в разной степени, хотя условия у всех равные.

Также в обращении отметили, что с 2020 года отрасль находится в непростом положении из-за коронавируса и санкций.

Фото: kremlin.ru


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