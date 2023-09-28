В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле семьям после 10 лет брака

Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Государственной Думы закон о предоставлении земли бесплатно семьям, прожившим в браке больше 10 лет и имеющим детей, об этом 28 сентября пишет ТАСС.

Изменения коснутся Земельного кодекса. Согласно инициативе, семьи, которые находятся в браке и имеющие от одного ребенка, смогут бесплатно получить от государства землю. Земельный участок станет общей долевой собственностью, которая разделится между членами семьи.

"Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития", – отметили авторы в пояснительных материалах.

По словам лидера фракции Леонида Слуцкого, такая инициатива может развить малоэтажную застройку за городом.

Однако правительство РФ инициативу не поддержало, объяснив, что в кодексе уже прописаны случаи, когда семьи могут получать земельный участок бесплатно.

Фото: ЗАКС.ру