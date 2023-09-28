Мишустин заявил о надеждах на возвращение зарубежных инвесторов

Российские власти надеются на возвращение в страну зарубежных инвесторов, заявил 28 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова прозвучали в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся", — приводит ТАСС слова Мишустина о зарубежных инвесторах.

Премьер-министр высказался о том, что многие инвесторы хотели сохранить свои проекты в России, однако были вынуждены от них отказаться под давлением собственных властей. При этом он добавил, что "свято место пусто не бывает" и что освободившиеся позиции заняли другие игроки и поставщики.

Фото: Сайт правительства РФ