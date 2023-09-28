Над Мурманским шоссе поставили каркас будущей развязки

В Ленинградской области в Кудрово окончательно встал каркас нового путепровода над Мурманским шоссе, об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Длина пролета составила почти 100 метров, а на разделительной полосе смонтировали разделительные опоры, которые помогали каркасу скользить над дорогой, соединяя две стороны.

Такая конструкция весит 300 тонн, поэтому двигать ее пришлось с помощью расчета, рельс и домкратов. Также на стройку пришел кот Беляш, который следил за действом.

Дальше специалисты собираются залить все бетоном, сделать гидроизоляцию, проложить асфальт и переключить движение с путепровода к МЕГЕ.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области