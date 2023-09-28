В 2024 году на Петровском острове появится канализационный коллектор

На Петровском острове появится канализационный коллектор и общественное пространство в 2024 году, об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Петроградском районе активное строительство ведется на Петровском острове. В 2022 году там уже появились два детских сада и школа на 1100 мест.

На острове также ведутся работы по строительству канализационного коллектора и реконструкции водоотведения. Уже построенные и отремонтированные системы подключат к новым жилым кварталам и социальным объектам.

Глава Петроградского района Владимир Омельницкий также рассказал, что на набережной реки Малой Невы появится продолжение пространства под мостом Бетанкура в 2024 году.

Фото: пресс-служба администрации Петроградского района