СК возбудил уголовное дело на жителя Архангельской области из-за комментариев в интернете

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за комментариев в интернете. Как уточнили в ведомстве, подозреваемым стал 57-летний житель Каргопольского района.

По версии следствия, с октября 2022 по февраль 2023 года гражданин разместил в одной из соцсетей комментарии, содержание которых сочли дискредитирующим "исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России". К этому моменту он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Сейчас выполняются следственные действия по делу, в том числе проводятся допросы свидетелей. В рамках расследования прошли обыски. Само дело возбуждено по материалам, предоставленным Следкому центром "Э" и региональным управлением ФСБ.

Фото: ЗАКС.Ру