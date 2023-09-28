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Новости 14:54

Путин назвал сентябрьские выборы в России честными и открытыми

фото ЗакС политика Путин назвал сентябрьские выборы в России честными и открытыми

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в регионах в сентябре прошли честно и открыто, а высокая явка показывает гражданскую заинтересованность общества, об этом 28 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова президента на встрече с избранными главами регионов.

"Выборы прошли открыто, честно, в конкурентной борьбе", – сказал Путин. 

По мнению главы государства, россияне понимают, что выбирать свое будущее в стране и в регионе это важно, так как это будущее не только их самих, но и их детей и семей.

Фото: kremlin.ru


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