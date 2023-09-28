Прокуратура через суд добилась лишения мандата депутата МО "Морской"

Санкт-Петербургский городской суд 27 сентября утвердил досрочное сложение полномочий депутата МО "Морской" Егора Батожка из-за не сданной декларации за 2021 год. В июне 2023 года такое решение принял Василеостровский районный суд, удовлетворив иск прокуратуры.

Лишение Батожка мандата обсуждалось муниципальным советом еще в августе 2022 года. Прокуратура внесла МО соответствующее представление, но на заседании совета муниципалам не хватило голосов "за". Тогда ведомство решило обратиться в суд с требованием досрочно прекратить полномочия мундепа и признать бездействие совета незаконным. Представитель МО в суде поддержал требование в части лишения мандата, но выступил против признания совета бездействующим.

"[Представитель МО] поддержал исковые требования о досрочном прекращении полномочий депутата Батожка Е.А., который более двух лет не посещает заседания, возражал против требований о признания бездействия Совета, поскольку заседание по вопросу, изложенному в представлении прокурора, состоялось. Решение по вопросу о сложении полномочий депутата Батожка Е.А. не было принято по причине недостаточности положительных голосов" - говорится в решении Василеостровского районного суда.

Также муниципалы в суде настаивали на том, что с требованием лишить депутата полномочий может обратиться лишь губернатор, а не прокуратура. В суде с таким доводом не согласились. В итоге полномочия Батожка были досрочно прекращены, но в остальных требованиях прокуратуре отказали.

"Совет депутатов в установленные сроки рассмотрел представление прокурора, понуждение к голосованию депутатов в определенном формате и с конкретным результатам противоречит свободе голосования, в противном случае утрачивается смысл голосования", - сказано в решении суда.

Смольнинский комитет территориального развития оспорил решение районного суда, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов. Итогом рассмотрения апелляционной жалобы стала отмена предыдущего решения в части отказа признавать бездействие совета незаконным.

Глава округа Татьяна Кольцова в беседе с ЗАКС.Ру не смогла прокомментировать ситуацию, поскольку еще не ознакомилась с решением Городского суда. Экс-мундеп Батожок на сообщения ЗАКС.Ру не ответил.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру