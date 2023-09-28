Петербургский суд впервые рассмотрит дело о диверсии

Санкт-Петербургский городской суд назначил предварительное слушание по первому в истории суда делу о диверсии (ст.281 УК РФ), об этом 28 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии обвинения, с 15 по 17 марта 2023 года Вячеслав Зайцев в мессенджере Telegram разместил объявление о поиске работы. От неизвестного человека, который назвался "куратором", обвиняемый получил сообщение о том, что если Зайцев совершит поджог устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающее за безопасность на железнодорожных путях, то тот ему заплатит 10 тысяч рублей.

Как полагает следствие, Зайцев согласился и 17 марта нашел устройство СЦБ на перегоне станций Горелово – Красное Село. Он облил систему горючим веществом, поджег и заснял все на видео. После этого "куратор" перечислил Зайцеву 10 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 1 566 рублей. Зайцеву вменяют статью о диверсии, а значит ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Фото: ЗАКС.ру