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"Петербурглентеплоэнерго" завершает подготовку к отопительному сезону

фото ЗакС политика "Петербурглентеплоэнерго" завершает подготовку к отопительному сезону

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ООО "Петербургтеплоэнерго" завершает подготовку к отопительному сезону, об этом 28 сентября пишет РБК.

Компания "Петербургтеплоэнерго" провела ряд испытаний на своих сетях в межотопительный период 2023 года. В результате температурных и гидравлических испытаний было выявлено 65 дефектов, из которых 24 были обнаружены в Санкт-Петербурге, а 41 – в Ленинградской области. 

В рамках ремонтной программы компания заканчивает работы по перекладке тепловых сетей. Кроме того, в котельной Петроградского района произведена замена двух котлов в рамках программы технического перевооружения.

Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду также находится на финальной стадии. На территории Санкт-Петербурга к тепловым сетям "Петербургтеплоэнерго" подключено 5532 здания, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также объекты социальной сферы.

Фото: ЗАКС.ру


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