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Новости 17:49

В закон об образовании хотят добавить важность духовно-нравственных ценностей

фото ЗакС политика В закон об образовании хотят добавить важность духовно-нравственных ценностей

В Государственной Думе в первом чтении приняли поправки в ФЗ "Об образовании" в части уточнения принципов государственной политики и регулирования отношений в образовании, об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы.

Депутаты предлагают уточнить и дополнить, что принцип "гуманистического характера образования осуществляется в том числе в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями".

Также парламентарии хотят закрепить принцип развития образования с учетом исторического наследия, задач развития государства и обеспечения условий для взаимодействия с другими государствами на равной основе.

Фото: ЗАКС.ру


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