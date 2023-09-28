Следком в Петербурге завершил расследование дела о взятках за установление фиктивной инвалидности

Сотрудники ГСУ СК по Петербургу завершили расследование уголовных дел в отношении пяти граждан, обвиненных, в зависимости от роли каждого, в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в получении взяток (пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые из числа руководства ведомственной поликлиники № 1 МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с гражданскими лицами создали организованную группу для изготовления фиктивных документов об инвалидности, полученной правоохранителями при прохождении службы. Справки изготавливались для увольняющихся с работы силовиков, которые после этого получали право на различные льготы, в том числе на пенсию по инвалидности и страховые выплаты.

За оформление поддельных документов подельники просили от 200 тысяч рублей и выше. Всего известно о семи эпизодах на общую сумму более полутора миллионов рублей, произошедших в период с конца 2016 по начало 2021 года. При обысках у фигурантов изъяли более 100 миллионов рублей в различной валюте.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Известно, что из пяти обвиняемых один заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК РФ по СПб"