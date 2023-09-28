В Госдуме прошло совещание по решению вопроса оказания помощи участникам СВО

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание, на котором обсудили вопрос оказания помощи участникам СВО и осуществление поручений президента Владимира Путина по данному вопросу, об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Госдумы.

В совещании поучаствовала руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, а также представители разных ветеранских организаций.

"Президентом поставлена задача устранить бюрократические препятствия и несогласованность на межведомственном уровне в вопросах оказания медицинской, лекарственной, социальной и психологической помощи участникам СВО, а также обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР)", – заявил Вячеслав Володин.

Депутат отметил, что парламентарии по итогам совещания сформируют меры, которые позволят решить проблемы в сфере оказания помощи участникам СВО.

Фото: ЗАКС.Ру