Система бронирования авиабилетов "Леонардо" весь день 28 сентября страдала от DDOS-атак

Система бронирования авиабилетов "Леонардо" 28 сентября страдает от DDOS-атак, об этом сообщили в Ростехе.

В первой половине дня 28 сентября начались первые атаки, их подтвердили в петербургском аэропорту Пулково, где наблюдалась нестабильная работа системы регистрации, об этом пишет "Фонтанка.ру".

"Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. Для усиления в условиях беспрецедентных атак, где задействованы более миллиона адресов, привлечены две дополнительные распределенные команды", – написали в Ростехе.

Во второй половине дня небольшие сбои возобновились. В Ростехе заявили, что атаки идут из разных стран, в их числе Украина. Также в компании отметили, что цель злоумышленников, по их мнению, это остановка авиаперевозок в России, а сама система страдает от DDOS-атак постоянно.

Фото: ЗАКС.Ру