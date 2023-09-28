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Новости 20:54

Почти 600 кг конфискованных товаров таможенники передали в зону СВО

фото ЗакС политика Почти 600 кг конфискованных товаров таможенники передали в зону СВО

Таможенники Северо-Западного округа передали участникам специальной военной операции товаров на 2,6 млн рублей, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как сообщили в ведомстве, по итогам рассмотрения судами административных дел, почти 600 кг товаров, которые перемещались с нарушением таможенного законодательства, признано собственностью государства.

Среди конфискованной продукции оказались 7,8 тысяч пачек сигарет, 70 пар мужских джинсов, 3,5 кг курительного табака, 16 упаковок стерильных повязок и почти 70 различных электронных устройств, например, компьютеры и планшеты. Все эти товары сотрудники пулковской, выборгской и кингисеппской таможен передали участникам СВО.

Фото: ЗАКС.Ру


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