Комиссия ЗакСа хочет разрешить регионам ограничивать продажу алкоголя в кафе

Комиссия петербургского ЗакСа по организации публичной власти и административно-территориальному устройству предложила рекомендовать комитету по законодательству принять в первом чтении "алкогольные" поправки в законодательство, адресованные заведениям общепита. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Депутаты считают, что нужно поменять положения 16-ФЗ, который посвящен государственному регулированию реализации спиртных напитков. Петербургских законотворцев не устраивает отсутствие у регионов права ограничивать для заведений общепита время и условия продажи алкоголя.

"Органы государственной власти некоторых субъектов Российской Федерации в борьбе с такими нарушениями заходят в тупик", - гласит пояснительная записка к инициативе.

Ее авторы отмечают, что продажа алкоголя на вынос в ночное время под видом обслуживания посетителей кафе стала будничным явлением. Напомним, что в петербургских магазинах спиртное нельзя продавать с 22 часов вечера до 11 часов утра.

Фото: ЗАКС.Ру