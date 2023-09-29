ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:18

Петербург потратит три миллиарда рублей на поддержку участников СВО

фото ЗакС политика Петербург потратит три миллиарда рублей на поддержку участников СВО

Комитет по социальной политике получил три миллиарда рублей из бюджета Петербурга для поддержки участников СВО и их семей, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78". Деньги пойдут на выплаты добровольцам при наборе на службу по контракту, на выплаты семьям военнослужащих и ветеранам боевых действий, награжденным медалями и орденами.

Беглов отметил, что указанный комплекс мер поддержки был разработан с учетом опыта прошлого и динамики нынешнего года. Отдельное финансирование предназначается на покрытие льготного проезда и школьного питания членов семей участников СВО.

В своем выступлении градоначальник поведал о желании задействовать участников СВО в мероприятиях, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Мы бы хотели включить наших современных героев в мероприятия, связанные с юбилеем полного освобождения города от блокады. Враг у России один и тот же, что 80 лет назад, что сейчас", — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама