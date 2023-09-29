Петербург потратит три миллиарда рублей на поддержку участников СВО

Комитет по социальной политике получил три миллиарда рублей из бюджета Петербурга для поддержки участников СВО и их семей, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78". Деньги пойдут на выплаты добровольцам при наборе на службу по контракту, на выплаты семьям военнослужащих и ветеранам боевых действий, награжденным медалями и орденами.

Беглов отметил, что указанный комплекс мер поддержки был разработан с учетом опыта прошлого и динамики нынешнего года. Отдельное финансирование предназначается на покрытие льготного проезда и школьного питания членов семей участников СВО.

В своем выступлении градоначальник поведал о желании задействовать участников СВО в мероприятиях, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Мы бы хотели включить наших современных героев в мероприятия, связанные с юбилеем полного освобождения города от блокады. Враг у России один и тот же, что 80 лет назад, что сейчас", — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Фото: ЗАКС.Ру