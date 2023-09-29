В Петербурге по делу о взятках будут судить руководство поликлиники МВД

Петербургские следователи направили в суд материалы коррупционного дела, возбужденного в отношении руководства поликлиники № 1 МСЧ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как сообщает пресс-служба СК, пятерых фигурантов будут судить за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и получение крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК).

По версии силового ведомства, обвиняемые создали криминальное сообщество со своей иерархией. Целью преступной деятельности сообщества было регулярное получение взяток за выдачу фиктивных справок об инвалидности бывшим сотрудникам правоохранительных органов. Минимальная сумма взятки составляла 200 тысяч рублей.

Фальсификация документов требовалась пенсионерам МВД для того, чтобы иметь право на страховые выплаты, пенсии по инвалидности и прочие социальные льготы.

За четыре с небольшим года следователи насчитали семь криминальных эпизодов. За это время фигуранты незаконно обогатились на сумму более полутора млн рублей. При обысках у них изъяли более 100 млн рублей наличными.

Фото: ЗАКС.Ру