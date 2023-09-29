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Новости 11:49

Беглов пообщался с новым главой Северо-Западным округом войск Росгвардии

фото ЗакС политика Беглов пообщался с новым главой Северо-Западным округом войск Росгвардии

Губернатор Александр Беглов провел встречу с новым командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергеем Бураковым, рассказали в администрации главы города 29 сентября. Градоначальник поздравил собеседника с назначением и объявил Росгвардию "надежным щитом" для граждан.

"Вам оказано высокое доверие. Мы рады, что наш город будет защищать Герой России, человек с большим опытом службы. Росгвардия всегда была надежным щитом для горожан", — высказался Беглов. Он заявил, что городское правительство тесно сотрудничает с Росгвардией, а в 2023 году Смольный заключил соглашение о предоставлении субсидий войскам этой структуры.

В свою очередь, Бураков поблагодарил Беглова за поддержку.

В 2022 году Бураков был удостоен звания Героя России за действия в зоне СВО. До сентября 2023 года он занимал пост заместителя командующего Сибирским округом войск Росгвардии.

Фото: gov.spb.ru


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