"Ъ": Военкоматы перегружены данными о военнообязанных от работодателей

Военкоматы столкнулись с критическим объемом документов воинского учета, поступающих от работодателей, и не справляются с массивом данных, о чем пишет "Коммерсант". На сегодняшний день в военкоматах наблюдаются огромные очереди: в том числе из-за требования подавать документы исключительно в бумажном виде.

Вместе с тем новые усложненные правила подачи бумаг вынудили компании прибегнуть к услугам аутсорсинга. Повышенную активность работодателей в преддверии осеннего призыва связывают не в последнюю очередь с увеличением штрафов, которые полагаются за некорректно предоставленные данные о сотрудниках. Уже с 1 октября за нарушения в сфере воинского учета взыскания для юридических лиц вырастут на порядок (с 5 до 500 тысяч рублей).

Как отмечают опрошенные газетой эксперты, в "гражданских" организациях не хватает опытных специалистов в сфере воинского учета. Поэтому они обращаются за помощью к таким специализированным конторам, как "Юнистафф Пейрол", "Мариллион", "Северсталь — Центр единого сервиса", 1С-WiseAdvice и Б1.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру