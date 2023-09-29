ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:52

Бастрыкин потребовал завести дело в отношении петербургской управляющей компании

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал завести дело в отношении петербургской управляющей компании

До сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дошли жалобы жителей одной из многоэтажек в Василеостровском районе Петербурга. Ознакомившись со сведениями о нарушении прав жильцов, он поручил возбудить уголовное дело, передает информационный центр СК.

Речь идет о доме, расположенном на улице Беринга, и о действиях управляющей компании АО "Сити Сервис". Ее обвиняют в доведении здания до аварийного состояния. В результате жильцы наблюдают обветшание фасада, регулярные протечки, неработающую систему противопожарной защиты. Заявители утверждают, что привыкли сталкиваться с затоплениями и возгораниями и что уже давно не могут дождаться капитального ремонта. Имеется к УК и претензия другого рода: компанию обвиняют в фальсификации протоколов общего собрания жильцов. 

В центральном аппарате ведомства проконтролируют исполнение поручения Бастрыкина.

фото: Александр Бастрыкин / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама