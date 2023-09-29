Бастрыкин потребовал завести дело в отношении петербургской управляющей компании

До сведения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дошли жалобы жителей одной из многоэтажек в Василеостровском районе Петербурга. Ознакомившись со сведениями о нарушении прав жильцов, он поручил возбудить уголовное дело, передает информационный центр СК.

Речь идет о доме, расположенном на улице Беринга, и о действиях управляющей компании АО "Сити Сервис". Ее обвиняют в доведении здания до аварийного состояния. В результате жильцы наблюдают обветшание фасада, регулярные протечки, неработающую систему противопожарной защиты. Заявители утверждают, что привыкли сталкиваться с затоплениями и возгораниями и что уже давно не могут дождаться капитального ремонта. Имеется к УК и претензия другого рода: компанию обвиняют в фальсификации протоколов общего собрания жильцов.

В центральном аппарате ведомства проконтролируют исполнение поручения Бастрыкина.

фото: Александр Бастрыкин / ЗАКС.Ру