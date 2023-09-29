В Смольном назвали процент ушедших с рынка зарубежных компаний

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в ходе прямой линии с горожанами рассказал о доле полностью ушедших с рынка зарубежных компаний после начала военной спецоперации. Имеющиеся у него сведения, по словам чиновника, получены от самих участников рынка. По сравнению с началом прошлого года экономическую деятельность в городе продолжают 91% зарубежных фирм.

"Кто-то вышел из состава акционеров, изменился менеджмент на российский во многих компаниях, но эти компании продолжают работать, продолжают приносить добавленную стоимость в экономику города, наши люди продолжают трудиться в этих компаниях", - произнес Москаленко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

У значительной части тех, кто оставил бизнес в России, сохранился шанс вернуться, добавил вице-губернатор. Проблема для них теперь будет заключаться в наличии свободных мест в экономике, которые могут оказаться занятыми отечественными игроками.

фото: gov.spb.ru