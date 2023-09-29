Псковские депутаты впервые не согласовали установку памятной доски участнику СВО

На заседании Псковской городской думы депутатам впервые в истории не хватило голосов за установку мемориальной доски в честь погибшего участника военной спецоперации. Об этом пишет "Псковская губерния".

Законотворцы обсуждали вопрос увековечивания памяти Павла Богатырева, погибшего в зоне СВО, на здании лицея №4. После того, как им не удалось прийти к консенсусу, идею решено было обсудить на следующем заседании.

Одной из противниц скорейшей реализации инициативы стала "яблочница" Татьяна Пасман. Она отметила, что даже в СССР мемориальные доски устанавливались не раньше, чем спустя десять лет после памятного события или смерти человека.

На сессии присутствовали 15 депутатов из 25. Им необходимо было собрать 13 голосов "за", но получилось заручиться поддержкой только 12 парламентариев.

Фото: ЗАКС.Ру