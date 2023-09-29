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Новости 14:10

Курс истории религий начнут преподавать в нескольких российских вузах

фото ЗакС политика Курс истории религий начнут преподавать в нескольких российских вузах

Разработка курса истории религий России для высшей школы завершена, заявил 29 сентября замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. По его словам, предмет начнут преподавать в нескольких вузах страны.

"Введенный с этого года в рамках апробации в ряде вузов курс "История религий России" <...> разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов", — приводит ТАСС слова Могилевского, сказанные на пресс-конференции в честь открытия Международного межрелигиозного молодежного форума.

Чиновник отдельно упомянул, что инициатива создания курса исходила от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который озвучил ее на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 ноября 2022 года. Спустя более месяца после этого глава государства поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос внедрения истории религий в программу высших учебных заведений.

Фото: ЗАКС.Ру


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