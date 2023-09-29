Премию за вклад в реставрацию хотят учредить в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга подготовил проект постановления об учреждении в городе премии "За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге". Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно проекту постановления, размер премии должен составить 300 тысяч рублей. Присуждать награду будут по списку губернатора тем, кто награжден почетным знаком "Заслуженный реставратор Санкт-Петербурга".

В комитете отметили, что раньше денежное вознаграждение получали те, кому вручили награду "Почетный реставратор Санкт-Петербурга". С начала 2023 года это норма уже не действует, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас какой-либо финансовой премии для заслуженных реставраторов нет. В бюджете же города предусмотрены средства на денежное поощрение за выдающиеся заслуги в развитии реставрационной отрасли, заявили в комитете.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру