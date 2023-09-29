Путин разрешил украинцам въезжать в РФ и выезжать по внутреннему паспорту

Президент Владимир Путин подписал указ, дающий право гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать из нее исключительно по внутреннему паспорту. При этом документ сгодится даже просроченный. Виза для таких поездок жителям соседнего государства не понадобится. Украинцам до шестнадцати лет достаточно иметь при себе свидетельство о рождении.

Документ, вступающий в силу в пятницу 29 сентября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в субботу 30 сентября в России будет официально отмечаться день присоединения к РФ четырех бывших украинских регионов. Путин решил на этот раз торжественные мероприятия не посещать.

фото: kremlin.ru