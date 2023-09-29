Петербургские троллейбусы научились считать безбилетников в салоне

Некоторые модели петербургских троллейбусов стали показывать на экране в реальном времени актуальное число безбилетников, находящихся в салоне. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Новое оборудование тестируют в моделях троллейбусов "Авангард", "Премьер" и "Ольгерд".

Экран с числом "зайцев" находится в салоне, тогда как водитель в кабине через свое устройство может следить за общим числом зашедших в троллейбус людей.

Чем больше пассажиров пытается проехать бесплатно, тем выше вероятность, что именно этот рейс в пути проверят контролеры. Последние тоже подключены к системе "Умный город".

В "Горэлектротрансе" технологию называют передовой. В ближайшее время к ней подключат некоторые ретротрамваи.

Фото: ЗАКС.Ру