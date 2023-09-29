Смольный намерен построить участок Архивной улицы в Невском районе

Отрезок Архивной улицы длиной 800 метров планируется построить в Невском районе Петербурга, рассказали в администрации губернатора. К соответствующему решению пришли участники рабочего совещания Александра Беглова с членами правительства города.

Строительство развернется на участке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. Улица будет располагать четырьмя полосами движения и тротуарами, также вдоль нее проложат велодорожку. В соответствии с планами Смольного по ней планируют запустить движение общественного транспорта.

"Строительство новой улицы обеспечит полноценное развитие и транспортную доступность прилегающих территорий", — полагает Беглов.

После завершения работ город приобретет готовую дорогу по договору купли-продажи.

Фото: ЗАКС.Ру