В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Из-за неблагоприятного метеорологического прогноза петербургское правительство объявило желтый уровень погодной опасности. Режим будет действовать с полуночи до 20 часов вечера 1 октября.

В ночь на воскресенье жителей города ожидает сильный дождь, который сменится порывами сильного ветра, способными достигать скорости 15 метров в секунду. Автолюбителей просят без необходимости не садиться за руль, а прохожих - проявлять особую осторожность.

Согласно прогнозу главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в субботу стоит ожидать кратковременных дождей. В свою очередь, главный городской синоптик Александр Колесов рассчитывает, что ночь на субботу окажется рекордно теплой.

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