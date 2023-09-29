ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:25

Суд в Краснодарском крае приговорил блогера "Саню Новокубанск" к колонии по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд в Краснодарском крае приговорил блогера "Саню Новокубанск" к колонии по делу о фейках про армию

Новокубанский районный суд Краснодарского края огласил приговор блогеру Александру Ноздринову, также известному как "Саня Новокубанск". По сообщению проекта "Сетевые свободы", ему назначили 8,5 лет лишения свободы по делу о публикации недостоверных сведений об армии по мотивам политической вражды и из корыстных побуждений (п.п. "д" и "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Обвинение утверждало, что Ноздринов публиковал в своем Telegram-канале фотографии разрушений украинских городов, сопровождая их комментариями, смысл которых противоречил официальной позиции Министерства обороны. Согласно показаниям засекреченного свидетеля, за это блогер якобы получил деньги.

Сам Ноздринов при этом говорил, что не имеет отношения к Telegram-каналу. Уголовное дело в отношении себя он связывал с местью силовиков и сотрудников прокуратуры за антикоррупционные публикации.

Суд признал его виновным. Помимо 8,5 лет заключения ему также назначили запрет на работу в СМИ длительностью 4 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама