Суд в Краснодарском крае приговорил блогера "Саню Новокубанск" к колонии по делу о фейках про армию

Новокубанский районный суд Краснодарского края огласил приговор блогеру Александру Ноздринову, также известному как "Саня Новокубанск". По сообщению проекта "Сетевые свободы", ему назначили 8,5 лет лишения свободы по делу о публикации недостоверных сведений об армии по мотивам политической вражды и из корыстных побуждений (п.п. "д" и "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Обвинение утверждало, что Ноздринов публиковал в своем Telegram-канале фотографии разрушений украинских городов, сопровождая их комментариями, смысл которых противоречил официальной позиции Министерства обороны. Согласно показаниям засекреченного свидетеля, за это блогер якобы получил деньги.

Сам Ноздринов при этом говорил, что не имеет отношения к Telegram-каналу. Уголовное дело в отношении себя он связывал с местью силовиков и сотрудников прокуратуры за антикоррупционные публикации.

Суд признал его виновным. Помимо 8,5 лет заключения ему также назначили запрет на работу в СМИ длительностью 4 года.

Фото: ЗАКС.Ру