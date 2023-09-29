Суд в Москве заочно арестовал активистку по делу о фейках про Вооруженные силы

Люблинский суд Москвы заочно арестовал активистку Анастасию Агееву по делу о распространении недостоверной информации об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), обратило внимание "ОВД-Инфо"*. Сама она с июля 2022 года находится вне пределов России.

Уголовное дело против Агеевой связано с двумя публикациями, опубликованными, в 2022 году в двух разных социальных сетях. К настоящему времени обе записи удалены, при этом следствие полагает, что их разместила Агеева.

В феврале и апреле прошлого года активистку дважды задерживали на акциях в Москве. Позднее ее арестовывали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

В середине нынешнего сентября активистка рассказала "ОВД-Инфо"* о том, что МВД объявило ее в розыск.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру