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"Англичанкины гадости": Памфилова прокомментировала включение ЦИК в санкционный список Британии

фото ЗакС политика "Англичанкины гадости": Памфилова прокомментировала включение ЦИК в санкционный список Британии

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала 29 сентября ввод Великобританий санкций в отношении избирательной комиссии. При описании своего отношения к произошедшему чиновница сочла нужным употребить словосочетание "англичанкины гадости".

"Было бы удивительно, если бы они эти санкции не ввели — уже давно все "англичанкины гадости" примитивны и предсказуемы", — приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Чиновница укорила Великобританию за отказ жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "в их праве на волеизъявление посредством выборов". По ее мнению, "англосаксам" в наши дни "ближе и роднее разного рода перевороты, цветные революции и натовские бомбардировки".

О том, что Великобритания расширила санкционный список, стало известно днем в пятницу. Среди прочего, под ограничения попали Центризбирком и глава МЧС Александр Куренков. Причиной включения ЦИК в список стала организация сентябрьских выборов в четырех присоединенных к России регионах.

Фото: ЗАКС.Ру


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