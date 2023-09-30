Transparency International* Russia убрали из перечня иноагентов

Организацию Transparency International* Russia исключили из единого реестра иноагентов, что отражено на сайте Минюста.

Решение может быть продиктовано самоликвидацией юрлица. Этому предшествовало объявление Transparency International* нежелательной организацией в РФ. По мнению Генпрокуратуры, последняя лишь прикрывается антикоррупционной работой, а в действительности подрывает конституционный строй в различных странах мира, в том числе в РФ.

Организацию Transparency International* Russia внесли в перечень иноагентов восемь лет назад.

Отметим, что накануне Минюст не стал объявлять новых иноагентов, что он имеет привычку делать по пятницам вечером.

*Генпрокуратура объявила Transparency International нежелательной в РФ организацией

Фото: ЗАКС.Ру