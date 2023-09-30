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Новости 11:59

В Коми мэра города задержали из-за коррупции перед его отправкой на СВО

фото ЗакС политика В Коми мэра города задержали из-за коррупции перед его отправкой на СВО

В республике Коми по экономичекому делу задержали мэра города Печора Валерия Серова. В оперативном мероприятии в том числе был задействован ОМОН, о чем сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от региона Олег Михайлов.

Мэру инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его увезли на допрос в Сыктывкар.

Сюжет примечателен также тем, что всего через несколько часов чиновник собирался выехать в зону военной спецоперации для участия в боевых действиях.

В начале года в СМИ Северо-Запада получил огласку конфликт Серова с журналистами, которые пришли к нему в администрацию с неудобными вопросами и в ответ получили поток оскорблений.

Фото: ЗАКС.Ру


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