Медведев: Новых регионов в составе России будет больше

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем новом тексте дал понять, что именно следует считать возможной победой РФ в ведущейся более полутора лет военной спецоперации. Свое послание в Telegram-канале он посвятил первой годовщине присоединения к РФ четырех бывших украинских территорий.

"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - написал бывший президент.

Медведев добавил, что хочет избавить от "врага" некие исконно русские территории, не уточняя их месторасположение.

Напомним, ровно год назад в состав РФ официально вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Накануне на Красной площади в память об этой дате дали праздничный концерт. Президент Владимир Путин решил в нем не участвовать.

фото: kremlin.ru