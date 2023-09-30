Полицейский спас петербурженку от падения с 15 этажа

Накануне петербургскому полицейскому Евгению Павленко удалось предотвратить попытку суицида, которую предприняла молодая женщина, находившаяся в своей квартире в Красногвардейском районе. Как сообщает региональный главк МВД, женщина имела намерение выйти в окно пятнадцатого этажа.

Для спасения человека Павленко прибыл на место событий через пять минут после вызова. На разговоры девушка не реагировала. Вместе с прибывшими сотрудниками МЧС Павленко смог ее удержать посредством страховочного троса. В результате спрыгнуть у находившейся в состоянии аффекта жительницы квартиры не получилось.

Девушку удалось затащить обратно в дом, после чего ее увезли в медучреждение для оказания психологической помощи.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти