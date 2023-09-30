Полицейские задержали петербургскую журналистку возле ее дома

Петербургские правоохранители задержали журналистку портала "Ладога.ру" Анастасию Соколенко-Калинину, что случилось возле ее дома. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на мужа журналистки.

При задержании женщина не сопротивлялась. Ее повезли в отдел полиции №57 на улице Есенина, отобрав телефон.

Силовики собираются составить на Соколенко-Калинину два протокола: о неповиновении силовикам (ст. 19.3 КоАП) и об употреблении наркотиков (ст. 6.9 КоАП).

Муж задержанный объясняет интерес полиции к журналистке ее пацифистской позицией и соответстующими публикациями ее издания.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру