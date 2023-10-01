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Новости 14:59

Треть пользователей "Госуслуг" подключили двухфакторную аутентификацию

фото ЗакС политика Треть пользователей "Госуслуг" подключили двухфакторную аутентификацию

В общей сложности треть пользователей портала "Госуслуги" подключили двухфакторную аутентификацию, рассказали в Минцифры. Речь идет о более чем 35 миллионах человек.

Начиная с 1 октября двухфакторная аутентификация становится обязательной как для новых пользователей портала, так и для тех, кто восстанавливает свою учетную запись. Кроме того, в ближайшее время правительство примет проект постановления о двухфакторной аутентификации, отметили в ведомстве.

"Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

В качестве дополнительного фактора защиты аккаунта пользователь может выбрать получение кода по SMS, одноразовый код из специального приложения или же вход по биометрии.

Фото: pixabay


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