Посетители ТЦ на проспекте Художников едва не задохнулись в лифте

Более 10 человек чуть не задохнулись в торговом центре на севере Петербурга при поездке в лифте, рассказал 78.ru 1 октября. Инцидент произошел предыдущим вечером.

Около 20:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что 13 человек застряли в лифте в ТЦ "Тари-Бари" на проспекте Художников. Вентиляция в кабине была выключена и людям после продолжительного нахождения внутри становилось трудно дышать.

Застрявшие обратились в лифтовую службу, но не дождались мастера. После обращения в полицию на место прибыли сотрудники лифтовой службы и "01", усилиями которых удалось освободить людей из кабины. По факту произошедшего организована проверка.

В администрации ТЦ возложили вину за инцидент на посетителей, заявив, что те сами устроили перегруз лифта, передает издание.

Фото: pxhere.com