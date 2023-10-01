Петербуржцы на теплоходах устроили крестный ход против абортов

Представители православной общественности Петербурга устроили 1 октября Крестовоздвиженский крестный ход по водам, передает MR7. Его участники разместились на двух теплоходах и отправились по рекам и каналам города с целью выступить против абортов в России.

На борту судна священник читает молитву о прекращении детоубийств, прочие православные слушают его с иконами в руках. Событие завершится спуском в воду двухметрового венка с надписью "Не убий".

Крестный ход по водам не впервые проводится в Петербурге. Противники абортов считают особенно значимым для себя праздник Воздвижения Креста Господня, поскольку именно в этот день в 2016 году патриарх Кирилл подписал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить эти операции.

Фото: Дмитрий Абрамов / MR7