Железнодорожную ВСМ между Москвой и Петербургом запустят до 2030 года

До 2030 года должны будут запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), соединяющую Москву и Петербург, об этом 2 октября пишут РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова.

"Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта", – рассказал Белозеров.

Стоит отметить, что проезд на скоростном поезде "Сапсан" будет чуть дешевле, чем проезд по ВСМ. Другие подобные магистрали запустят до 2043 года.

Фото: ЗАКС.ру