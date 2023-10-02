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Новости 9:22

Железнодорожную ВСМ между Москвой и Петербургом запустят до 2030 года

фото ЗакС политика Железнодорожную ВСМ между Москвой и Петербургом запустят до 2030 года

До 2030 года должны будут запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ), соединяющую Москву и Петербург, об этом 2 октября пишут РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора РЖД Олега Белозерова.

"Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта", – рассказал Белозеров.

Стоит отметить, что проезд на скоростном поезде "Сапсан" будет чуть дешевле, чем проезд по ВСМ. Другие подобные магистрали запустят до 2043 года.

Фото: ЗАКС.ру


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