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"Балтика" обратилась в суд, чтобы не лишиться своих брендов

фото ЗакС политика "Балтика" обратилась в суд, чтобы не лишиться своих брендов

Российская пивоваренная компания "Балтика" обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти из опасения, что датская фирма Carlsberg лишит компанию разных пивных брендов, об этом 2 октября пишет "Коммерсант".

В суд "Балтика" обратилась с просьбой запретить датчанам разрывать с компанией соглашение на использование брендов. Такие опасения связаны с тем, что российский бизнес Carlsberg передали Росимуществу, поэтому фирма пригрозила ответить.

Сама компания Carlsberg для решения вопроса может обратиться в Морской и торговый суд Дании, это следует из определения Арбитражного суда от 25 сентября.

Кроме того, суд отказал "Балтике" в принятии обеспечительных мер в виде запрета для Роспатента изменять договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. 

Фото: ЗАКС.Ру


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