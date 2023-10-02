Здание бывших касс РЖД в Центральном районе могут продать за 1,8 млрд рублей

На продажу было выставлено здание бывших касс РЖД в Центральном районе северной столицы, об этом 2 октября пишет "Деловой Петербург".

Общая площадь касс составляет около 9,3 тысяч кв. метров. Здание расположено на набережной канала Грибоедова, 24, напротив Казанского собора.

На данный момент собственником здания является АО "Блюхера". Начальная стоимость лота - 1,8 млрд рублей, однако возможен торг до 1,5 млрд рублей.

В разрешении Госстройнадзора уточняется, что здание можно переделать под гостиницу и увеличить площадь до 14,85 тысяч кв. метров.

Фото: ЗАКС.Ру