Беглов поздравил петербуржцев с Днем среднего профессионального образования

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам с поздравлением в честь Дня среднего профессионального образования, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор в своем поздравлении отметил, что специалисты со средним профессиональным образованием очень востребованы в России.

"Это необходимо для укрепления безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. Санкт-Петербург всегда был крупнейшим центром подготовки специалистов для промышленности, городского хозяйства, транспорта и всех других отраслей", – сказал в своем обращении Беглов.

На данный момент в Петербурге работают 114 колледжей, а учится в них 115 тысяч студентов. Также, по словам губернатора, уделяется внимание школам, в которых формируются специальные классы.

В конце глава города поблагодарил преподавателей, мастеров, наставников и промышленных партнеров за обучение молодых специалистов.

Фото: ЗАКС.Ру