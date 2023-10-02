Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным Днем архитектуры

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил наследников зодчих, создавших облик города, со Всемирным Днем архитектуры, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Поздравляю архитектурное сообщество Санкт-Петербурга и всех причастных к созданию уникального облика города. Архитекторы не просто разрабатывают проекты жилых домов, общественных зданий и пространств, набережных, мостов, они формируют наше будущее", – отметил Беглов.

Кроме поздравления, глава города вспомнил архитекторов, которые повлияли на внешний вид Петербурга, например, Доменико Трезини, Карла Росси и других. Также он отметил, что сейчас город преображается, строятся новые социальные и культурные объекты.

Фото: ЗАКС.Ру