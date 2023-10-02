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Новости 11:42

Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным Днем архитектуры

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев со Всемирным Днем архитектуры

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил наследников зодчих, создавших облик города, со Всемирным Днем архитектуры, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Поздравляю архитектурное сообщество Санкт-Петербурга и всех причастных к созданию уникального облика города. Архитекторы не просто разрабатывают проекты жилых домов, общественных зданий и пространств, набережных, мостов, они формируют наше будущее", – отметил Беглов.

Кроме поздравления, глава города вспомнил архитекторов, которые повлияли на внешний вид Петербурга, например, Доменико Трезини, Карла Росси и других. Также он отметил, что сейчас город преображается, строятся новые социальные и культурные объекты.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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